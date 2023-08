Radio Libera Tutte, il 2 agosto a Pecorara la storia delle emittenti piacentine. Fuso Nerini: “Passione e voglia di esprimersi” – AUDIO

Mercoledì 2 Agosto dalle 21.30 in Piazza XXV Aprile a Pecorara è in programma la presentazione del documentario “Radio Libere Tutte”. La Storia dell’emittenza radiofonica piacentina in una pellicola di Roberto Dassoni e Augusta Grecchi.

Saranno presenti: Augusta Grecchi ed alcuni dei fondatori di Radio Sound Piacenza-Radio Melody Borgonovo e Radio Patriots Pianello, per raccontare le storie dei loro inizi nel mondo delle radio private. Moderatore Antonio Bacciocchi. A seguire Dj set anni 70-80 a cura di alcuni dei Dj presenti alla serata. Ingresso Gratuito.

Il direttore artistico della manifestazione Gianni Fuso Nerini

“Si parlerà delle prime radio libere degli anni 70, in particolare di quelle nate a Piacenza, tra cui Radio Sound. Il mezzo negli anni è cambiato moltissimo, basta pensare che le prime emittenti erano fatte da pionieri in cantina. C’era tantissima passione, voglia di esprimersi e ascoltare musica. Spero che questa passione sia rimasta anche oggi”.

Radio Libera Tutte, il 2 agosto a Pecorara: AUDIO intervista

L’appuntamento fa parte della rassegna di eventi “ROCK AROUND THE BOOK”, una manifestazione dedicata all’abbraccio tra musica e letteratura rock organizzata dal Comune di Alta Val Tidone, con la direzione artistica di Gianni Fuso Nerini & Antonio “Tony Face” Bacciocchi.