Il Radio Sound Quiz Show 2025 fa tappa a Rottofreno il 5 luglio. In palio una vacanza per 4 persone

Il Radio Sound Quiz Show 2025 fa tappa a Rottofreno sabato 5 luglio. Il primo premio consiste in una vacanza di una settimana per 4 persone e il secondo premio, una Cena per 4 persone presso Agriturismo La Torre a Gavi di Coli. Per iscriversi basta andare sul sito di Radio Sound.

Il Radio Sound Quiz Show 2025 a Rottofreno

Il Radio Sound Quiz Show è l’evento che unisce divertimento, musica e cultura in una serie di serate indimenticabili che permettono ai partecipanti di vincere una Vacanza per ogni tappa.

Radio Sound Quiz Show 2025

Il grande appuntamento dell’estate 2025, pieno di balli, salti, trenini e tanto divertimento a 360°, proseguirà sabato 23 Agosto a Gossolengo, venerdì 5 settembre a Carpaneto e sabato 13 Settembre a Roveleto di Cadeo.

Il quiz

Tutti possono partecipare al grande gioco dell’estate con Radio Sound, nessun escluso! I vincitori si aggiudicheranno una vacanza di una settimana per 4 persone. C’è anche un modo per avere 500 punti extra per aumentare le possibilità di vittoria, basta iscriversi sul sito di Radio Sound.

Il consiglio naturalmente è di iscriversi subito per entrare immediatamente nel clima del grande gioco dell’estate 2025!

