Rapina ed evasione, per un 59enne si aprono le porte del carcere: deve scontare oltre otto anni

Nei giorni scorsi, personale della locale Squadra Mobile ha rintracciato un italiano di 59 anni, residente a Piacenza, con a suo carico un ordine di carcerazione.

Il soggetto deve espiare una pena detentiva di 8 anni, mesi 1 e giorni 13, oltre che 4 mesi di arresto, per condanne comminategli per i delitti di rapina ed evasione, oltre che porto di armi e furto, tutte commesse a Piacenza negli ultimi anni.

Allo stesso gli è stato revocato il beneficio dell’affidamento in prova a seguito di continue violazioni del provvedimento.

In particolare, l’uomo ha continuato ad abusare di alcool e stupefacenti, nonostante gli fosse stato consentito di fruire di tale beneficio per disintossicarsi, addirittura, in una circostanza era precipitato da un balcone, durante un litigio con un parente, proprio a causa dello stato di alterazione.

Inoltre, all’atto del rintraccio, l’arrestato è stato trovato in possesso di 8 gr. di hashish, motivo per il quale veniva anche sanzionato ex art. 75 dpr 309/1990.

