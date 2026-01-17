Remigrazione, confermata la manifestazione di sabato 24 gennaio: “Pronta anche una raccolta firme”

Il Comitato Remigrazione e Riconquista conferma la manifestazione nazionale in programma il prossimo sabato 24 gennaio. Un corteo che partirà alle ore 16 e ritrovo in piazzale Milano.

La nota del Comitato Remigrazione e Riconquista

È da una delle città più colpite dalla piaga dell’immigrazione incontrollata che intendiamo ribadire, con una nuova iniziativa di piazza di carattere nazionale, la necessità che l’Italia adotti misure radicali che portino finalmente per davvero all’inversione dei flussi migratori e all’espulsione di criminali e clandestini.

Tante novità sono in arrivo, dal momento che proprio in questi giorni stiamo depositando la proposta di legge di iniziativa popolare per far partire, come promesso, la raccolta firme dal mese di febbraio, con cui metteremo il governo italiano di fronte a una scelta chiara sul futuro dell’Italia: a favore o contro la Remigrazione.

A Piacenza invitiamo a scendere in piazza i giovani stufi di non poter vivere liberamente le proprie città, le donne che non sono più libere di uscire la sera, gli anziani sempre più spesso bersaglio della violenza dei maranza, e tutti gli italiani che non si arrendono a un presente fosco e a un futuro senza speranze. Chi doveva difenderti non l’ha fatto, chi doveva affrontare l’emergenza ha fallito. È il momento di reagire in prima persona: scendi in strada, porta un tricolore.

È l’ora della Remigrazione, è l’ora della Riconquista!

