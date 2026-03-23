Rendiconto di gestione 2025: “Comune tra solidità finanziaria e investimenti per il futuro. Pagamenti in anticipo ai fornitori e nessun debito fuori bilancio”

“Solidità finanziaria e investimenti per il futuro della nostra comunità”: sintetizza così il Rendiconto di gestione 2025 del Comune di Piacenza l’assessore al Bilancio Gianluca Ceccarelli.

Il documento, che sarà oggetto di discussione in sede di Commissione consiliare per poi passare al vaglio del Consiglio comunale, restituisce il profilo di una gestione finanziaria “sana, equilibrata nel rapporto tra introiti e uscite, efficiente nell’erogazione dei servizi. Significa – spiega Ceccarelli – che non solo abbiamo accertato e incassato gli importi necessari a garantire l’attività dell’ente in tutti i comparti, ma che abbiamo gestito la spesa pubblica con oculatezza, efficacia e ottimizzando le risorse”.

LA NOTA DELL’AMMINISTRAZIONE

Rigore e e dinamismo

“A evidenziare un sistema virtuoso – prosegue Ceccarelli – sono alcuni punti chiave che possono aiutare a illustrare con trasparenza a tutti i cittadini, anche a chi non è esperto in materia, un argomento complesso. Un esempio concreto, in tal senso, è la regolarità con cui l’ente liquida i propri fornitori, in anticipo rispetto alla scadenza di pagamento di 15 giorni, assicurando un supporto fondamentale alle imprese che lavorano con il Comune. Questo può avvenire perché la gestione di cassa garantisce sempre la liquidità di cui c’è bisogno, senza dover ricorrere ad anticipazioni di tesoreria”.

Alla dimensione finanziaria ampiamente in attivo si affianca, in linea con le normative cui fanno riferimento gli enti pubblici, quella economica, su cui impattano in misura significativa i costi che le regole contabili impongono di registrare per ogni cantiere avviato, in proporzione ai fondi intercettati: “E’ il segno di una città dinamica, in costante evoluzione, tesa al miglioramento. Al contrario, se non ci fosse alcun movimento sotto il profilo economico, ci troveremmo in una situazione di immobilismo che non corrisponde certo alla nostra idea di servizio pubblico”.

L’avanzo da destinare a nuovi investimenti

L’avanzo disponibile da destinare a nuovi investimenti a beneficio del territorio,(7.465.860,54 euro), è pari al 2,62% sul totale delle entrate del rendiconto. Complessivamente, il Comune chiude l’annualità 2025 con un avanzo di amministrazione di 56.865.791,74 euro, mentre il patrimonio netto dell’ente è aumentato di circa 5 milioni di euro: “Un dato significativo – conclude Ceccarelli – perché più opere portiamo avanti, più cresce il valore patrimoniale del Comune, degli spazi e immobili pubblici di cui tutti possiamo fruire. Per la pubblica amministrazione, la contabilità economica è fisiologicamente in perdita perché comprensiva anche di costi che ogni intervento di manutenzione straordinaria porta con sé, ma in realtà non si toglie un solo euro dalle casse comunali, né si riducono i servizi per la cittadinanza: paradossalmente, la perdita economica (indicata come tale per ragioni tecniche) certifica un’intensa attività di investimento”.

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