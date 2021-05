In cantina trova una bomba a mano e residuati bellici, interviene il Genio Pontieri.

Sta effettuando alcuni lavori in cantina quando si imbatte in un vero e proprio arsenale bellico. I fatti sono accaduti l’altra sera a Piacenza. Protagonista un cittadino che ha rinvenuto in casa una bomba a mano mk2, munizioni 7,62 e 6 munizioni da segnalazione. Le forze di polizia hanno messo in sicurezza la cantina, con immediata attivazione del piano operativo da parte della Prefettura.

Ieri, con il coordinamento della Prefettura, previo allertamento di tutte le componenti, si sono svolte le operazioni da parte del 2° Reggimento Pontieri di neutralizzazione e brillamento in sicurezza della bomba a mano mk2.