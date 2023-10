Rider investito da un’auto davanti alla stazione ferroviaria

Rider investito da un’auto. I fatti sono accaduti ieri sera in piazzale Marconi, davanti alla stazione ferroviaria. Il fattorino, in sella alla propria bicicletta e zaino in spalla, stava viaggiando all’imbocco di viale Sant’Ambrogio quando una vettura lo ha urtato, forse con lo specchietto retrovisore, facendolo cadere.

Inizialmente il conducente dell’auto si è allontanato, ma è tornato pochi minuti dopo sul luogo dell’incidente perché insospettito da un rumore udito in prossimità del ciclista stesso. In sostanza non era certo di averlo colpito ma aveva il dubbio.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno condotto il fattorino al pronto soccorso: le sue condizioni non sono gravi.