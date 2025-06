Rifugio Invisibili, l’aiuto di un team di ragazze alla struttura di Ponte dell’Olio – AUDIO

Rifugio Invisibili, l’aiuto di un team di ragazze alla struttura di Ponte dell’Olio. Della realtà piacentina, che ospita quasi 200 cani, ne ha parlato a Radio Sound Bianca inauge, Fondatrice progetto rifugio invisibili, Influencer e attivista per i diritti degli animali.

Non si tratta del classico canile, ma di un rifugio già presente da diverso tempo. Le proprietarie sono delle signore anziane, io ho incontrato questa situazione casualmente perché sono di Milano. Avevo appena tolto un pitbull da un maltrattamento, era pieno agosto, e non sapendo dove portarlo durante il periodo delle vacanze, mi hanno consigliato questo posto, gestito da due signore, dove ho trovato quasi 200 cani chiusi senza che potessero uscire. Da quel momento mi sono attivata per dare una mano, grazie ai social, fondando questo progetto che ho chiamato Rifugio Invisibili.

Perché questo nome?

Perché all’interno gli animali sembravano invisibili. Poi sempre grazie ai social ho trovato l’aiuto per costruire un team per collaborare nella realtà di Ponte dell’Olio. Siamo otto ragazze a lavorare sui cani, insegnandogli a stare al guinzaglio perché altrimenti non possono essere adottati, soprattutto in questo presente dove si pretendono cani perfetti.

Un impegno importante

Sì, anche perché c’è chi viene da Milano, Brescia o Varese. Quindi ci rechiamo al rifugio la domenica. Ormai dallo scorso agosto è un anno che stiamo portando avanti questo progetto senza mai mancare, nemmeno una volta, al nostro appuntamento settimanale.

Fate varie iniziative

Noi quando siamo nella struttura apriamo le porte a tutte le persone che vogliono venire a conoscere i nostri cagnolini. Poi organizziamo vari aperitivi ed eventi sul tema. Il prossimo, domenica 8 giugno a Cesate nel milanese, sarà un picnic benefico dove saranno presenti alcuno animali del rifugio.

