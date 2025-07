Il Gruppo consiliare Rinnoviamo Cadeo chiede un incontro pubblico sul struttura scolastica inaugurata nel 2021: “Gravi problematiche”.

Il comunicato del gruppo consiliare Rinnoviamo Cadeo

“Non è certo la prima volta che la struttura scolastica, inaugurata nel 2021, presenta gravi problematiche. Le difficoltà strutturali che la nuova scuola di Roveleto continua a manifestare sono ormai sotto gli occhi di tutti: dalle luci accese anche di notte e le finestre non utilizzate poiché non funzionanti, agli interventi per l’umidità di risalita effettuati lo scorso anno, fino al recente sottodimensionato impianto di climatizzazione emersi solo qualche settimana fa. Avere la predisposizione per l’aria condizionata non equivale ad avere il climatizzatore.

E tutto questo, purtroppo, è a carico dei contribuenti. Il risultato è che i cittadini continuano a pagare per una struttura che non solo non è all’altezza delle aspettative, ma che diventa ogni giorno uno dei più un costosi “buchi neri” di risorse pubbliche. Se l’edificio era veramente il “fiore all’occhiello” della nostra comunità, come più volte dichiarato dalla giunta in carica, oggi non possiamo fare a meno di chiederci cosa stia realmente accadendo. E, soprattutto, se ci sono altri gravi problemi nascosti che potrebbero emergere nei prossimi mesi.



Il gruppo consiliare RinnoviAmo Cadeo torna a chiedere: non era forse possibile far intervenire la ditta costruttrice della scuola per risolvere questi problemi, invece di dover continuare a finanziare interventi imprevisti e urgenti? La trasparenza in questo caso è d’obbligo. È inaccettabile che i cittadini debbano ancora subire il peso di lavori e spese senza una vera risposta dell’amministrazione.

In aggiunta,di recente è stato affidato l’intervento di risanamento dell’umidità alla mensa della scuola alla ditta Genesi Costruzioni con determina n.307 che comporterà una spesa di circa 5856 euro, ci fa riflettere sulla qualità del progetto complessivo. Non possiamo non chiederci: se l’edificio è stato costruito da poco, perché ci troviamo già a dover affrontare questi problemi?



Chiediamo un incontro pubblico e una risposta chiara. I cittadini meritano di sapere che fine hanno fatto i controlli sulla qualità delle opere e sul rispetto dei costi preventivati. E, soprattutto, vogliamo sapere come l’Amministrazione intenda affrontare le difficoltà legate alla realizzazione dei lavori di completamento del secondo stralcio e dell’asilo nido. L’approccio finora adottato non sembra quello adeguato.

È giunto il momento di fare chiarezza e garantire che i fondi pubblici vengano gestiti in maniera più responsabile e trasparente. Come consiglieri di minoranza continueremo a monitorare la situazione e a farci portavoce di tutti quei cittadini che sono stanchi di vedere le risorse comunali dissipate in interventi continui su strutture che avrebbero dovuto essere già perfette.”

