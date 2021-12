Tassi: “Riqualificata anche via Bolzoni, non curata per troppi anni”

Con il tracciamento della segnaletica orizzontale e degli attraversamenti pedonali, realizzata non appena i tempi di sedimentazione dell’asfalto l’hanno permesso, si è conclusa la riqualificazione della pavimentazione di via Bolzoni, la strada che collega Piazzale Velleia con Via Colombo.

“Si tratta di una via particolarmente trafficata – sottolinea l’Assessore ai Lavori Pubblici, Marco Tassi – su cui per anni non si è mai intervenuti con una adeguata manutenzione. Con questo intervento recuperiamo l’ammaloramento del tempo, rendendola fruibile in sicurezza non solo grazie al nuovo asfalto ma anche grazie all’attraversamento pedonale luminoso che in questa via è stato tra i primi ad essere installato tra gli oltre 100 che in questi anni abbiamo già realizzato in città”.

L’intervento ha riguardato la sistemazione del tratto stradale della lunghezza di circa 210 metri e una superficie complessiva pari a circa 2000 metri quadri.