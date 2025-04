Riqualificazione dell’ex rimessa locomotori Berzolla, il progetto candidato al bando ministeriale: in arrivo fondi dal governo?

La Giunta comunale ha approvato in linea tecnica il progetto esecutivo del secondo stralcio dell’intervento di riqualificazione dell’ex rimessa locomotori Berzolla, con cui l’Amministrazione parteciperà al bando pubblicato dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri per la selezione di Piani di sviluppo in aree dismesse o in disuso, finalizzati a processi di rigenerazione urbana, dotazione di infrastrutture e attrazione di investimenti privati per il rilancio economico.

La delibera dà quindi mandato al dirigente del Settore Sviluppo del Patrimonio, l’ingegner Enrico Mari, di avviare tutte le procedure tecniche e amministrative per la candidatura al bando, che complessivamente mette a disposizione, sul territorio nazionale, fondi per 210.764.238,005 euro.

“L’intervento di recupero e riqualificazione del Berzolla, inserito nel quadro più ampio della trasformazione urbanistica del comparto del Consorzio Agrario e dell’ex mercato ortofrutticolo di Molino degli Orti – spiega il vice sindaco Matteo Bongiorni – a oggi è coperto dai finanziamenti relativi solo alla prima parte dei lavori, il cosiddetto corpo C, di cui è stato approvato il progetto esecutivo il 31 dicembre scorso e per il quale è scaduto il termine di presentazione delle manifestazioni di interesse”.

“L’importo per la riqualificazione del corpo C ammonta a 6.200.000 euro circa di quadro economico. Accedere ad ulteriori risorse significherebbe poter completare la riqualificazione anche per i corpi A e B, per un valore di ulteriori 5.500.000 euro circa. Questo consentirebbe di arrivare alla piena funzionalità di tutto lo stabile, ricavando 114 postazioni di lavoro oltre, ovviamente, a sale riunioni e spazi comuni, con la previsione di destinare tale sede a Uffici per servizi sociali ed educativi del Comune”.