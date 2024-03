Riqualificazione di via Bissi, via ai lavori la prossima settimana

Dalla settimana prossima si darà avvio a un cantiere per la sistemazione di via Bissi. L’obiettivo finale è la riqualificazione della via residenziale a senso unico che congiunge via Rossi a viale Dante, strada che ad oggi si presenta con parte della carreggiata ai lati ancora sterrata e non è dotata di un sistema di raccolta delle acque. Situazione che contribuisce a un utilizzo disordinato della via e ne rende molto difficoltoso il corretto servizio di manutenzione e pulizia.

“Una riqualificazione concordata – spiega l’assessore ai Lavori Pubblici Matteo Bongiorni – che vede impegnati sia il Comune sia Ireti, e prevede due le fasi operative distinte per lavorazione e per tempistica.

In questa prima fase, Ireti si occuperà dello scavo per predisporre le condotte e i pozzetti di raccolta delle acque di superficie, che verranno collettate al canale sotterraneo di scolo. A distanza di qualche mese, a fronte di un iniziale e temporaneo ripristino stradale che permetterà l’opportuno assestamento del suolo, l’intervento verrà invece completato dal servizio di manutenzione straordinaria strade del Comune con l’asfaltatura definitiva della via e la realizzazione del marciapiede lungo un lato dell’intera via”.