Rischia di soffocare per un boccone di traverso, bimbo di tre anni salvato dalle maestre d’asilo

Momenti di apprensione in una scuola dell’infanzia di Piacenza. I fatti sono accaduti questa mattina, poco prima di mezzogiorno. Un bambino di tre anni stava pranzando in mensa quando improvvisamente ha rischiato di soffocare a causa di un boccone andato di traverso.

Le insegnanti sono intervenute prontamente eseguendo le manovre di disostruzione pediatrica, riuscendo a liberare le vie respiratorie e a far riprendere il respiro al piccolo.

Nel frattempo il personale ha allertato il 118: sul posto sono arrivati i sanitari e un’ambulanza della Pubblica Assistenza di San Giorgio.

Il bambino, in condizioni migliorate, è stato comunque trasportato al pronto soccorso pediatrico dell’ospedale di Piacenza per accertamenti.

