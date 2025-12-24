“Mi ha aggredito e rapinato”, rissa tra due uomini in Piazza Cittadella: interviene la polizia

Intervento delle volanti in Piazza Cittadella, si precisa che l’episodio ha riguardato una lite tra soggetti senza fissa dimora, degenerata in un confronto fisico.

Sono attualmente in corso le valutazioni delle dichiarazioni rese dal soggetto identificato, un cittadino marocchino senza fissa dimora, il quale riferisce anche il presunto furto di alcuni effetti personali. Tuttavia, i contorni della vicenda risultano ancora da chiarire e sono in corso gli opportuni accertamenti.

Il soggetto presentava esclusivamente lievi escoriazioni, riconducibili verosimilmente a una caduta.

