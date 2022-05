Rissa tra operai in una ditta, uomo ferito da un coltello: intervengono polizia e carabinieri, indagini in corso

Cosa abbia scatenato la violenza e quali siano state le motivazioni alla base della rissa non è ancora chiaro. Come non è chiaro se si sia trattato di un gesto pianificato o istintivo. Resta il fatto che ieri i carabinieri e la polizia sono intervenuti insieme per sedare una situazione di forte tensione venutasi a verificare tra alcuni operai in una ditta di Quarto.

All’interno del cortile alcuni operai sono venuti alle mani e nella concitazione del momento sarebbe spuntato anche un coltello che avrebbe ferito uno dei presenti al braccio. Sul posto sono intervenute, come detto, le pattuglie della polizia e dei carabinieri che hanno riportato alla calma la situazione. Indagini sono in corso.