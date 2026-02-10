Riversa a terra in strada e in stato confusionale, 80enne soccorsa da una guardia giurata in piena notte

Ottantenne in stato confusionale salvata a Piacenza. È successo questa notte, intorno alle 4:20 in via Parma, zona Farnesiana.

L’anziana donna, di circa 80 anni, è stata trovata riversa a terra da una Guardia Giurata Sicuritalia in presidio nella zona, che si è prodigato a fornirle primo soccorso.

La donna era in palese stato confusionale, tanto da ricordare a malapena il proprio nome, e da non saper indicare con precisione l’indirizzo della propria abitazione, che veniva genericamente descritto nelle vicinanze di un bar.

Impossibilitato a riaccompagnare a casa l’anziana signora e accertata la gravità della sua condizione, la Guardia Giurata Sicuritalia procedeva a richiedere immediato intervento del 118 e delle Forze dell’Ordine, giunte sul posto dopo pochi minuti. 

Dopo un primo controllo sanitario in loco l’ottantenne è stata trasportata al Pronto Soccorso per i dovuti accertamenti.

