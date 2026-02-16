Sorpreso sul bus senza biglietto: spintona a terra un bimbo per fuggire, poi rompe costole e naso a due agenti della polizia locale

Ferisce seriamente due agenti della polizia locale. Prima spintona a terra alcuni passeggeri, tra cui un bambino. Il grave episodio è accaduto questo pomeriggio, a bordo di un autobus del trasporto pubblico locale. Protagonista un uomo di origini nordafricane.

Tre controllori sono saliti a bordo del mezzo nella zona di piazzale Roma e hanno sorpreso il soggetto senza biglietto. A quel punto gli hanno intimato di scendere dal bus. Di tutta risposta l’individuo è fuggito: per guadagnare la fuga si è fatto largo tra gli altri passeggeri spintonandoli, e nell’occasione ha spintonato a terra anche un bambino.

Il personale di bordo ha attirato l’attenzione di una pattuglia della polizia locale che transitava nei paraggi proprio in quel momento.

Gli agenti sono intervenuti e hanno bloccato il nordafricano: quest’ultimo, di tutta risposta avrebbe aggredito i poliziotti.

Uno di loro ha riportato la frattura di alcune costole, l’altro la frattura del naso. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia di Stato e altri agenti della Locale: gli operatori sono riusciti a caricare sull’auto di servizio l’aggressore per poi condurlo al comando di via Rogerio. Sul posto anche il 118 che ha portato al pronto soccorso di due agenti feriti. Accertamenti sono in corso.

