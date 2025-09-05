A Rottofreno al via il 18 settembre lo “Sportello digitale imprese”. La Sindaca Galvani: “Riavvicinamento tra le parti” – AUDIO

Eì stato presentato venerdì 5 settembre, presso la Sala Consiglio della Sede Municipale di Rottofreno, un nuovo importante servizio del settore Sviluppo economico – SUAP del Comune di Rottofreno, lo “Sportello digitale imprese” che partirà dal 18 settembre.
E’ la possibilità di poter accedere a un servizio innovativo – commenta la Sindaca Paola Galvani. Noi apriremo il giovedì dalle ore 11 alle 13 e poi dalle ore 15 alle 17 per poter incontrare direttamente le imprese che agiscono sul nostro territorio. Possiamo dare un aiuto su vari aspetti, come ad esempio informare sui bandi che possono uscire a favore delle imprese. L’obiettivo è essere in questo momento un elemento di vicinanza alle associazioni di categoria e alle imprese importantissime già insidiate sul nostro territorio.
La partenza è imminente
Sì, il 18 settembre. Noi speriamo ci sia una buona affluenza e che questo servizio venga sfruttato. L’intento è riavvicinare le imprese ai nostri sportelli.