“Market Check Parigi”, i salumi DOP piacentini alla conquista del mercato francese

È tutto pronto per la nuova attività volta a incrementare la competitività dei tre Salumi DOP Piacentini sui mercati europei e che rientra tra le più importanti azioni previste dal Progetto europeo “Europe, open air taste museum”.

Si tratta della missione di Market Check a Parigi, in programma il 23 e 24 giugno 2022, che coinvolge i produttori associati al Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini e mira a fornire gli strumenti necessari per approcciare in modo efficace il mercato in Francia – uno dei tre paesi obiettivo del progetto – e consentire di operarvi intraprendendo azioni volte alla valorizzazione dei prodotti a marchio DOP della salumeria piacentina.

L’attività, organizzata grazie alla preziosa collaborazione di Fiere di Parma e Agenzia ICE – ITA Italian Trade & Investment Agency vuole essere una nuova opportunità concreta di promozione, diffusione e conseguente incremento del consumo dei prodotti di qualità certificata europea, con riferimento a Coppa Piacentina DOP, Pancetta Piacentina DOP e Salame Piacentino DOP, ottimizzandone l’immagine tanto all’interno quanto all’esterno dell’Unione Europea.

Per strutturare al meglio la missione, i produttori sono stati coinvolti in un incontro informativo sul contesto economico generale francese e sui dati dei consumi post pandemici rilevati da fonte INSEE 2021, con focus specifico sui salumi, sapientemente condotto dalla Dr.ssa Deborah Clarin, Trade Analyst del settore agro-alimentare di ICE Parigi, che affiancherà gli associati nel corso delle due giornate.

Un percorso che attraverserà i principali canali distributivi del mercato francese, particolarmente attento ai prodotti che esprimono un profondo legame con il territorio, quali sono le denominazioni d’origine.

“La Francia è uno dei paesi obiettivo del progetto europeo che il Consorzio ha avviato nel 2019” spiega il direttore Roberto Belli “inserire le nostre DOP sul mercato francese, sensibilizzando operatori e consumatori sui valori, le tradizioni e i metodi di produzione in linea con gli elevati standard europei è uno degli obiettivi che hanno guidato tutte le azioni previste da Europe, open air taste museum. Il Market Check deve fungere da volano per lo sviluppo di un nuovo mercato, che dia il giusto merito a prodotti che rientrano tra le eccellenze del nostro paese, riconosciute e tutelate a livello europeo”.