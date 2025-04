I salumi piacentini fanno innamorare Parigi, successo all’evento “The Italian Show”

Dopo Monaco di Baviera i Salumi Piacentini DOP arrivano a Parigi a “The Italian Show” il format ideato e sviluppato da I Love Italian Food per promuovere le filiere del Made in Italy e i prodotti enogastronomici italiani autentici sui mercati internazionali. Educating, Tasting, Promoting sono i tre obiettivi principali di The Italian Show. La manifestazione si è tenuta a Parigi il 2 Aprile 2025 in concomitanza agli eventi Parizza e Sandwich & Snack Show presso Il Parco delle Esposizioni di Parigi – Porta di Versailles, padiglione 7.2.

Il Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini oltre ad avere una propria postazione, dove tanti visitatori si sono accalcati per degustare la Coppa Piacentina, il Salame Piacentino, la Pancetta Piacentina in purezza, ha avuto un palcoscenico importante, durante il Tasting Show, infatti, sul palco centrale della manifestazione Daniele Reponi ha presentato le sue “Creazioni da mordere”.

Una masterclass tematica dove il “Re dei panini” si è sbizzarrito in gustose composizioni che hanno affascinato i professionisti delle catene di ristorazione, esperti di comunicazione e visionari del mondo F&B. Tra queste un semplice pane tostato con spalmato burro fresco e salame piacentino DOP, oppure patata croccante, coppa piacentina DOP e petalo di cipolla in agrodolce e infine topinambur spadellato al vino bianco, pancetta piacentina DOP con scaglie di grana padano riserva con una goccia di aceto balsamico di Modena

A gestire la spedizione piacentina la segretaria del Consorzio di Tutela Salumi DOP Piacentini Lorella Ferrari che ha avuto modo anche di incontrare tanti italiani e anche piacentini tra questi Marco Civardi che inorgoglito della presenza dei salumi delle sue terre si è intrattenuto presso lo stand del Consorzio per testimoniare l’eccellenza della Coppa Piacentina, del Salame Piacentino e della Pancetta Piacentina. Importante visita alla postazione piacentina da parte del Console Generale d’Italia a Parigi Iacopo Albergoni e del Console Bianca Longobardi.

Il Presidente del Consorzio, Antonio Grossetti si è dichiarato soddisfatto di questa ennesima promozione dei salumi DOP piacentini in terra francese in quanto la Francia oggi è il maggior importatore di salumi dal nostro Paese.