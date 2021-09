Sansò, Moretti e Boselli: tre nomi per l’attacco del Busa Trasporti MioVolley

Un volto nuovo e due riconferme: alla voce attaccanti il Busa Trasporti MioVolley prosegue nel segno della continuità e di un innesto mirato dopo la buona esperienza in serie C della passata stagione.

Lara Boselli arriva al Consorzio MioVolley dopo l’esperienza in B1

«È il mio primo anno in serie C e ho deciso di giocare per il MioVolley perché fin da subito mi è sembrato un ambiente sereno e propenso per la crescita delle giovani, inoltre conoscevo già molte ragazze della squadra dato che avevamo fatto la selezione provinciale insieme quando eravamo più piccole e tutte mi hanno parlato bene della società. Da quest’anno mi aspetto sicuramente una crescita personale sia a livello fisico ma anche psicologico: vorrei consolidare tutti i fondamentali ma soprattutto in quanto opposto l’attacco e la difesa; spero ovviamente di divertirmi tanto e di creare un gruppo squadra forte e coeso».

La prima riconferma è invece quella di Margherita Sansò

«L’elemento che mi ha spinto a restare è la possibilità di crescere ulteriormente e di dare continuità proseguendo con il percorso iniziato l’anno scorso. Per quanto riguarda l’esperienza in serie C della stagione passata credo che mi abbia lasciato più consapevolezza nelle mie capacità, motivandomi a fare di più nel prossimo campionato dove incontreremo squadre più forti. Per questo secondo anno mi auguro di crescere più del precedente sia dal punto di vista tecnico che da un punto di vista mentale, con l’approccio giusto in campo e nella gestione delle emozioni durante le partite».

A completare il reparto ci sarà Chiara Moretti