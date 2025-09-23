La blogger Sara Alessandrini esperta di itinerari religiosi a Radio Sound: “Piacenza è stata una bella sorpresa” – AUDIO

La catholic travel blogger Sara Alessandrini ha raccontato a Radio Sound le sue esperienze e in particolare la recente visita a Piacenza presso il Duomo, Palazzo Gotico e Palazzo Farnese.
Io mi occupo di itinerari religiosi, quindi di santuari, di chiese ma soprattutto di cammini spirituali. Racconto anche di miracoli e storie di Santi spaziando molto sul tema del turismo religioso. Negli ultimi anni ho aperto delle pagine social dove realizzo dei video con dei brevi itinerari e qualche consiglio sul percorso.
La divulgatrice romana, oltre il suo blog e i canali social, è inviata della trasmissione “Di Buon Mattino”, in onda tutte le mattine su TV2000, e collabora con enti del turismo, diocesi e santuari.
Per me è stata la prima volta a Piacenza ed è stata davvero una sorpresa: un piccolo gioiello, ricco di patrimonio culturale, artistico e religioso”.
Durante la visita la blogger è stata accolta dall’architetto Giuseppina Maestri, presidente del Consorzio Promo Piacenza Emilia, dal presidente di Confcommercio Piacenza Raffaele Chiappa, da Attilio Taverniti (Caf Uncom Piacenza), dall’assessore al Turismo Christian Fiazza e da Manuel Ferrari, direttore dell’Ufficio Beni Culturali della Diocesi. Sara Alessandrini poi si è recata anche ad Agazzano e Bobbio.