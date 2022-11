Scherma – Gonell, Polidoro e Bonelli del Pettorelli vicini alla qualificazione agli Italiani

Tre atleti nei primi 32 con buone possibilità di qualificarsi per i campionati italiani di spada (Assoluti). E’ il risultato della gara di Cascia (Perugia), prima prova di qualificazione zonale ai nazionali, dove gli atleti del Pettorelli hanno strappato un sesto posto con Tomas Gonell, un diciottesimo con Andrea Polidoro e un ventiseiesimo con Tommaso Bonelli.

In una gara intensa e di alto livello – basti pensare che il due volte campione mondiale di spada, Paolo Pizzo si è piazzato al 17° posto – i biancorossi sono stati seguiti a bordo pedana dai tecnici Andrea Bossalini e Carlo Polidoro.

Purtroppo, sono rimasti fuori Francesco Curatolo e Amedeo Polledri, il primo per una febbre alta e il secondo per una distorsione alla caviglia. Nulla è compromesso, però, per la qualificazione perché potranno rifarsi con la prova regionale, per accedere alla seconda gara per gli Assoluti nazionali, alla quale parteciperanno anche Polidoro e Bonelli.

Bossalini, presidente del Pettorelli

Sono molto contento sia dei risultati sia delle prestazioni. Ho visto una crescita tecnica del gruppo associata al carattere. Gonell è in una grande momento di crescita e di forma. Bonelli invece reduce dall’influenza ha stretto i denti piazzandosi in buona posizione.

Anche Carlo Polidoro è soddisfatto