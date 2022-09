Scherma – Il Pettorelli sbanca Bologna, primo e terzo posto agli Assoluti di spada

Un inizio di stagione con i fuochi d’artificio per il Pettorelli. La società piacentina di scherma, infatti, ha visto salire sul podio due atleti, al primo e al terzo posto. A Bologna, sede della prima prova di qualificazione regionale (categoria Assoluti di spada) sul gradino più alto è salito Gerard Gonel e sul terzo si è piazzato Angel Fabregat. Accanto ai due atleti spagnoli, tesserati con il Pettorelli (sono nel giro della nazionale iberica e si allenano a Piacenza con Bossalini), va registrata anche l’ottima prova di Andrea Polidoro (9), Tommaso Bonelli (11), Amedeo Polledri (26). Tutti hanno staccato il pass per la seconda prova, lungo il cammino che porterà alla fase finale dei campionati italiani. Ai cinque, va aggiunto anche Francesco Curatolo, già qualificatosi in precedenza. Non si sono, invece, qualificate le due giovani ragazze in gara.

Alessandro Bossalini, presidente del Circolo Pettorelli

«Un grande risultato che ci fa affrontare la stagione con una iniezione di fiducia. Il Pettoreli torna alla vittoria in regione nelle gare individuali. Sono molto contento per le ottime prestazioni degli altri ragazzi che si sono qualificati».

Un buon bottino quello della società biancorossa, che aveva affrontato la prima discesa in pedana della stagione con 11 uomini e due donne. A seguire spadisti e spadiste c’erano i tecnici Carlo Polidoro, Francesco Monaco e Francesco Curatolo.