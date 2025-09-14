Schianto tra due auto e una moto sulla via Emilia a Sarmato, feriti due motociclisti: grave una donna

Drammatica carambola lungo la via Emilia a Sarmato, coinvolte due auto e una moto: due i feriti. I fatti sono accaduti questa mattina. Ancora non è chiara la dinamica. Un uomo di 57 anni e una donna 53enne stavano viaggiando in sella alla stessa moto quando avrebbero tentato di evitare una vettura che proveniva dalla direzione opposta.

Non è chiaro il motivo per cui abbiano tentato di evitare la vettura, forse un sorpasso azzardato o una svolta mal calcolata da parte di quest’ultima: resta il fatto che nel tentativo di evitarla i motociclisti si sono scontrati con una seconda auto. L’impatto è stato molto violento.

Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118 che hanno prestato le prime cure del caso sul posto. L’eliambulanza ha poi condotto la donna, più grave, all’ospedale Maggiore di Parma, mentre l’uomo si trova all’ospedale di Piacenza. Sul posto i carabinieri e i vigili del fuoco.

