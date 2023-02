Schianto sull’argine del Po a Calendasco, 33enne muore nell’auto in fiamme. Tragico incidente nella serata di oggi. Una donna di 33 anni stava viaggiando al volante della sua Mini lungo l’argine del Trebbia a Calendasco. Improvvisamente, all’altezza della frazione di Cotrebbia si è consumata la tragedia. La giovane forse ha perso il controllo della vettura ed è andata a sbattere contro una struttura in cemento a lato della carreggiata. In seguito all’impatto l’auto ha preso fuoco. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco che hanno estinto le fiamme in poco tempo ma per la 33enne non c’era già più nulla da fare: forse, dopo l’impatto, la conducente potrebbe aver perso i sensi ed è rimasta nell’abitacolo avvolto dalle fiamme. I carabinieri si stanno occupando dei rilievi del caso.