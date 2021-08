Schianto sulla Statale 45 nei pressi di Rivergaro, tre auto coinvolte e traffico in tilt

È stato un fine settimana impegnativo per gli agenti di vigilanza di Metronotte Piacenza che, oltre alla gestione della quotidiana operatività, si sono trovati a prestare soccorso in due incidenti stradali, fortunatamente senza gravi conseguenze per le persone coinvolte. Il primo sinistro si è verificato in Val Trebbia nella giornata di venerdì 6 agosto; mentre una pattuglia di vigilanza percorreva la strada che da Ancarano porta alla SS45, la macchina che precedeva la guardia giurata non si è fermata allo stop, andando ad impattare contro un veicolo che transitava sulla statale e che, nello scontro, ha colpito un’altra auto proveniente dal senso di marcia opposto. Il metronotte si è subito fermato per prestare soccorso agli occupanti dei mezzi che, sebbene in stato di shock, non avevano fortunatamente subìto gravi lesioni. All’arrivo delle Forze dell’Ordine e dei soccorritori, su richiesta degli agenti di Polizia, la guardia giurata ha provveduto a dirigere il traffico durante l’espletamento delle attività di rilevazione in atto sulla carreggiata.

Il secondo incidente si è invece verificato nella notte tra sabato e domenica scorsi, sulla strada che da Codogno conduce a Somaglia. Al suo passaggio sulla provinciale 126 alle porte di Somaglia, un agente di vigilanza di Metronotte Piacenza ha notato che al margine della carreggiata era presente una vettura con accensione simultanea di tutti e quattro gli indicatori di direzione. La guardia, fermatasi per verificare lo stato di salute degli occupanti, veniva informata che nel sinistro era stato coinvolto un secondo mezzo, datosi poi alla fuga senza prestare soccorso. Immediatamente sono stati contattati i Carabinieri che sono giunti sul posto per i rilievi insieme al carroattrezzi per la rimozione dell’auto danneggiata. Anche in questo caso il metronotte è stato coinvolto dalle Forze dell’Ordine per regolare la viabilità durante per operazioni di misurazione