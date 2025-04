Schianto tra un’auto e una moto alle porte di Castel San Giovanni, grave un ragazzo di 24 anni

Moto contro auto, grave un 24enne. I fatti sono accaduti questo pomeriggio lungo la via Emilia Pavese, alle porte di Castel San Giovanni. Il giovane stava viaggiando in direzione Pavia quando, per motivi da chiarire, si è scontrato contro una vettura in prossimità di un incrocio.

L’impatto è stato violentissimo. Sul posto sono intervenuti i soccorsi del 118: considerate le gravi ferite riportate dal giovane, i sanitari hanno disposto il trasporto in eliambulanza all’Ospedale Maggiore di Parma dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione.

Sul posto anche i carabinieri che ora stanno cercando di ricostruire l’esatta dinamica del sinistro. Al volante dell’auto una donna di 42 anni che ha riportato lievi ferite.