Sciopero generale di 24 ore del trasporto pubblico, possibili disagi anche nel Piacentino

SETA S.p.A. ricorda agli utenti che per domani, venerdì 28 novembre, è stato proclamato uno sciopero generale da parte delle Organizzazioni Sindacali CUB Trasporti, USB-Unione Sindacale di Base e SGB-Sindacato Generale di Base.

L’adesione allo sciopero da parte dei lavoratori SETA dei bacini di Modena, Reggio Emilia e Piacenza potrebbe compromettere la regolarità del servizio di trasporto pubblico, con modalità differenti a seconda del bacino provinciale di riferimento.

BACINO PROVINCIALE DI PIACENZA

Servizio urbano: servizio garantito dalle ore 07:01 alle ore 09:59 e dalle ore 12:01 alle ore 14:59. Possibili astensioni nelle restanti fasce orarie.

Servizio extraurbano: servizio garantito da inizio giornata fino alle ore 08:29 e dalle ore 12:01 alle ore 14:59. Possibili astensioni nelle restanti fasce orarie.

Il servizio riprenderà regolarmente con le corse che inizieranno dopo il termine delle eventuali astensioni dal lavoro. Le corse garantite anche in caso di sciopero sono indicate nelle tabelle orarie presenti alle fermate e pubblicate nella sezione “Linee” del sito internet www.setaweb.it. Informazioni in tempo reale sugli orari di passaggio dei bus sono disponibili direttamente sul proprio smartphone/tablet scaricando l’applicazione gratuita “Seta”, disponibile negli store online delle piattaforme Apple e Android. Il servizio è accessibile anche attraverso la sezione “Quanto manca?” del sito internet di Seta.

Per ogni ulteriore informazione gli utenti possono contattare SETA al numero telefonico 840 000 216 oppure via WhatsApp al numero 334 2194058.

In ottemperanza alla delibera n°18/138 del 23-04-2018 della Commissione di Garanzia per gli Scioperi, le motivazioni dello sciopero ed i dati di adesione relativi ai precedenti scioperi indetti dalle medesime organizzazioni sindacali sono consultabili nel documento allegato.

