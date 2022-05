Scompenso cardiaco in primo piano il 17 maggio a Castel San Giovanni: come vivere bene e a lungo

Martedì 17 maggio, a Villa Braghieri (Castel San Giovanni) è in programma un evento di sensibilizzazione sullo scompenso cardiaco. L’evento è promosso dalla Cardiologia dell’ospedale della Val Tidone in collaborazione con il Comune di Castel San Giovanni. L’obiettivo è quello di sensibilizzare la popolazione, per vivere bene e a lungo

Ecco il programma:

16.45 Saluto delle autorità

17.00 Conosciamo lo scompenso cardiaco

– Massimo Piepoli, direttore Cardiologia ospedale Val Tidone

17.20 Diagnosi e percorso terapeutico: un gioco di squadra

– Maria Teresa Di Dio e Gianluca Lanati, cardiologi

– Alessandro Baggio, coordinatore Cardiologia ospedale Val Tidone

18.00 Come si cura a domicilio e come si previene: il ruolo della riabilitazione

– Donatella Covini e Anna Chiara Vermi, cardiologi

– Elena Bongiorni, infermiera

18.30 Video: Insieme è meglio

Special guest star: Auro e Marina Fiordaliso

A seguire, testimonianze di pazienti e familiari