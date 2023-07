Scontro tra un’auto e una moto a Fiorenzuola, grave il centauro

Scontro tra un’auto e una moto, grave il centauro. Lo scontro si è verificato lungo la tangenziale di Fiorenzuola, nei pressi dello svincolo per Castell’Arquato. La dinamica ancora non è chiara ed è al vaglio dei carabinieri. Pare che vettura e moto stessero viaggiando nella stessa direzione, quindi non è da escludere che all’origine dello schianto possa esserci un sorpasso.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e gli operatori sanitari del 118: i sanitari hanno prestato le prime cure del caso al motociclista ferito. Considerate le lesioni riportate, in particolare una commozione cerebrale, gli operatori hanno richiesto l’intervento dell’eliambulanza che ha condotto il ferito al pronto soccorso dell’ospedale Maggiore di Parma. Le sue condizioni sono gravi.