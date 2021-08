Statale 45, scontro tra due auto nella notte all’altezza di Settima

All’altezza di Settima, sulla Statale 45 poco prima di mezzanotte, gli agenti di vigilanza di Metronotte Piacenza si sono imbattuti in un incidente appena avvenuto fra due autovetture.

Subito accertatisi delle condizioni di salute delle persone coinvolte, hanno allertato i soccorsi: non sembravano esserci ferite gravi, sicuramente molto spavento.

L’auto medica del 118 è arrivata sul posto in pochi minuti. I carabinieri arrivati immediatamente hanno effettuato le verifiche e le rilevazioni della carreggiata, mentre i Metronotte regolavano il traffico per garantire tutta la sicurezza necessaria per le operazioni in corso.