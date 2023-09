Scontro tra uno scooter e una vettura, 16enne all’ospedale. I fatti sono accaduti questa mattina alla rotonda che collega Via Manfredi a Via Gorra. Per cause da accertare, il 16enne e l’auto si sono scontrati. Nell’impatto il ragazzino ha riportato lesioni a una gamba. Sul posto è intervenuto il 118 che ha condotto il giovane al pronto soccorso. Sul posto anche la polizia locale per i rilievi del caso.