Scoperti prima del furto si danno alla fuga, bloccati e denunciati

Un intervento tempestivo dei carabinieri della Stazione di San Giorgio Piacentino ha portato alla denuncia di due individui accusati di tentato furto aggravato ai danni di una pensionata.
L’episodio si è verificato il 16 ottobre 2025 presso il supermercato in via della Repubblica a San Giorgio Piacentino, alle ore 10:00 circa.
L’allarme è stato dato da una cassiera del supermercato, che ha notato i due individui avvicinarsi a una donna di 84 anni del luogo, mentre stava caricando la spesa appena fatta nel bagagliaio dell’auto.
La cassiera ha immediatamente avvertito i carabinieri, intuendo che i due stavano cercando di rubare la borsa allanziana donna. Lintervento immediato di una pattuglia della locale Stazione ha permesso di evitare il furto e di individuare il veicolo utilizzato dai malfattori, che stavano cercando di fuggire lungo la strada provinciale.
I militari, che stavano già pattugliando la zona, hanno infatti intercettato l’auto lungo la SP6, procedendo allidentificazione dei due sospetti: una cittadina peruviana e un cittadino cubano, entrambi 35enne e residenti a Milano, ma di fatto senza fissa dimora.
I due sospettati sono stati accompagnati in caserma e dopo tutti gli accertamenti di rito denunciati alla locale Procura della Repubblica per tentato furto aggravato dalletà avanzata della vittima. La dinamica dei fatti è stata anche chiarita dalle immagini delle telecamere di videosorveglianza interne al supermercato, che avevano registrato il loro tentativo di sottrarre la borsa.