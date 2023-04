Scuola di polizia, 56 allievi diventano donatori

“Nell’ambito della campagna nazionale ‘Maratona del Donatore’ fortemente voluta dall’Ispettorato delle Scuole della Polizia di Stato, 56 allievi del 220° Corso per Agenti della Polizia di Stato sono divenuti donatori di sangue. Ovvero hanno rinnovato la loro disponibilità già emersa nelle località di provenienza.

Grazie alla collaborazione tra la Scuola Allievi Agenti Polizia di Stato e l’Associazione “Donatori Nati” e al determinante contributo dell’Avis locale e del Centro Trasfusionale dell’Ospedale Civile di Piacenza già 33 di loro hanno potuto effettuare la loro prima donazione.

Scuola di Polizia, per i donatori Il motto è “Esserci sempre”

Anche per i 56 allievi donatori si conferma dunque come il motto della recente festa per il 171esimo anniversario della fondazione della Polizia di Stato, ‘esserci sempre’ può essere declinato, anche dai futuri poliziotti, in tanti modi in favore dei più deboli e di chi versa in uno stato di difficoltà.

Questi allievi, volontari, hanno dimostrato come la donazione del proprio sangue sia una modalità nobile, per essere vicini e prossimi a chiunque faccia richiesta di soccorso attraverso i numeri di emergenza, aiutando concretamente chi ha bisogno.