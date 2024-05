Scuola, Murelli (Lega): “Concorsi per 6.428 posti docenti religione segnale importante”

“La firma da parte del ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, di due bandi che disciplinano le procedure per il reclutamento di insegnanti di religione cattolica rappresenta un segnale importante. Si tratta di un nuovo concorso dopo 20 anni di fermo: 6.428 posti per nuovi docenti di una disciplina fondamentale per la crescita e la formazione dei ragazzi, in un momento storico dove i nostri valori cristiani vengono messi in discussione, troppo spesso anche dall’Ue che ci chiede di rinnegare la nostra identità e la nostra storia. Per fortuna, gli italiani l’8 e il 9 giugno con il loro voto potranno scegliere di cambiare questa Europa”.

Così in una nota la senatrice Elena Murelli, capogruppo della Lega in commissione Affari sociali e componente della commissione Affari europei.