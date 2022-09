Scuola, Presidi reggenti anche con 2mila alunni. Teresa Andena: “Si lavora sulle emergenze e sull’assetto strutturale. Ridimensionate le relazioni con studenti e famiglie” – AUDIO 

Scuola, Presidi alle prese con migliaia di alunni. Anche a Piacenza diversi istituti hanno un dirigente in reggenza, quindi la stessa figura per più istituti. Alcuni dirigenti scolastici si trovano a gestire anche realtà con oltre2mila studenti. Sul tema è intervenuta a Radio Sound la Preside del Raineri – Marcora Teresa Andena, impegnata anche nella direzione delle scuole in Alta Val Trebbia.

“Il problema delle reggenza è storicamente consolidato. Nel senso che qui a Piacenza, nonostante le nomine di ruolo da concorso, le reggenze non sono mai scomparse. Sono ragioni legate alla all’autorizzazione dei posti da parte del Ministero delle Finanze”.

La situazione è peggiorata negli anni?

“No, si presenta periodicamente. Negli anni di immissione di ruolo dei concorsi il problema si attenua, senza sparire del tutto, perché poi le persone continuano ad andare in pensione e man mano la situazione si riacutizza fino alla prossima tornata concorsuale”.

Ci sono Presidi che devono gestire anche oltre 2mila alunni?

“Si, nell’ordinarietà. Anche perché ormai, a parte qualche scuola di montagna, gli Istituti di Piacenza hanno oltre i 1000 alunni, quindi quando un Preside ne ha due ha già più di 2000 studenti”.

Cosa comporta questa situazione?

“Porta a una selezione della tipologia del lavoro da svolgere. E’ chiaro che un Dirigente Scolastico non può occuparsi in pieno del compito che resta molto eterogeneo. Infatti si va dall’amministrazione alla gestione del personale fino alla didattica. E’ chiaro che uno deve lavorare solo sulle emergenze e sull’assetto strutturale. In questo caso naturalmente vengono un pochino forzatamente ridimensionate quelle che sono le relazioni con gli studenti e le loro famiglie. Perché sono una parte del lavoro molto oneroso dal punto di vista del tempo e purtroppo come dice Seneca: il tempo è la risorsa più limitata che abbiamo. Non è cattiva volontà, ma proprio non ci si sta dentro fisicamente”.

