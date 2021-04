La proposta: “Lezioni nelle scuole sul Risorgimento italiano e piacentino”

Il Comitato di Piacenza dell’Istituto per la Storia del Risorgimento ha organizzato una serie di videolezioni in alcuni Istituti medi-superiori della città sul Risorgimento italiano, con inquadramento dei fatti nazionali del Movimento patriottico unitario piacentino. Le videolezioni saranno tenute da studiosi dell’Istituto per la Storia del Risorgimento, al quale compete per legge la sorveglianza del Museo del Risorgimento allestito a Palazzo Farnese e proprietario, o per alcuni particolari pezzi depositario, dei beni nello stesso esposti. Alle videolezioni (della durata, con intervallo, di due ore) seguirà quindi la visita al Museo in parola. Chi, anche fra le scuole, fosse interessato all’iniziativa è invitato a dare la propria disponibilità scrivendo una mail all’indirizzo iniziativascuole.risorgimento@gmail.com.