Assegnati alla questura di Piacenza sedici nuovi agenti di polizia

Nella mattinata odierna, il Questore, Gianpaolo Bonafini, ha salutato e augurato buon lavoro ai neo 16 agenti in prova assegnati alla provincia di Piacenza. Agenti che andranno a potenziare i vari uffici della Questura.

Provengono tutti dal 231° Corso Allievi Agenti e dalle Scuole della Polizia di Stato di Alessandria, Brescia, Trieste, Vibo Valentia.

Alcuni dei neo-agenti assegnati hanno frequentato la Scuola Allievi agenti di Piacenza e, dopo l’esperienza positiva maturata in questa città, hanno espresso il desiderio di mettersi a disposizione della comunità piacentina, scegliendo la Questura come prima loro sede di assegnazione.

