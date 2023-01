Serie A2 – L’Assigeco Piacenza inaugura al meglio l’anno nuovo: a Casale Monferrato arriva la quinta vittoria consecutiva

Inizia nel migliore dei modi il 2023 dell’UCC Assigeco Piacenza, che espugna il campo di una Novipiù Casale Monferrato costretta al terzo stop consecutivo e con una sola vittoria negli ultimi otto incontri, in una partita dominata per tutti i quaranta minuti grazie a una prestazione di squadra con cinque uomini in doppia cifra (Miaschi 20), e un grande lavoro in fase difensiva per contenere i principali terminali offensivi piemontesi, su tutti l’argentino Lucio Redivo costretto a una giornata da 4/14 dal campo. Unica nota negativa della serata l’infortunio occorso a Gherardo Sabatini, costretto a uscire anzitempo all’inizio del secondo quarto.

Stefano Salieri, Assigeco

“Non posso che fare i complimenti ai miei ragazzi, autori di una grandissima partita. Abbiamo vinto su un campo tutt’altro che scontato, dopo la sosta natalizia, e dopo aver lavorato molto bene per tutta la settimana. Questa sera abbiamo espresso un’ottima pallacanestro, mostrando in campo personalità, comandando il gioco e dominando la partita per tutti i quaranta minuti, decidendola con la fluidità di gioco in attacco, buone soluzioni sia da sotto che da fuori e stringendo la difesa nei momenti decisivi specialmente nel terzo quarto”.

Novipiù Monferrato Basket – Assigeco Piacenza 70-85

(20-29; 19-22; 15-19; 16-15)

Novipiù Monferrato Basket: Ellis 13, Redivo 11, Ghirlanda 6, Martinoni 16, Carver 12, Leggio 3, Formenti 2, Valentini 7. Ne: Poom, Castellino, Mele, Luparia. Allenatore: Valentini

Assigeco Piacenza: Sabatini 3, McGusty 13, Miaschi 20, Gajic 4, Skeens 10, Cesana 10, Pascolo 14, Querci 9, Varaschin 2, Soviero 0. Ne: Franceschi, Joksimovic. Allenatore: Salieri