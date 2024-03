Serie A2 – L’Assigeco priva di Miller torna al PalaBanca: match ostico contro la Luiss Roma – AUDIO

La trasferta di Trapani si è conclusa con una doppia beffa per l’UCC Assigeco Piacenza: oltre alla sconfitta arrivata nei minuti finali dopo l’ennesima partita gagliarda e di grande carattere c’è stato anche l’infortunio di Malcolm Miller, che ha accusato una lesione del muscolo retto femorale chiudendo anzitempo la sua stagione. Ricaricate le energie e dopo la consueta settimana di allenamento i biancorossoblu si apprestano a tornare a giocare tra le mura di casa, attesi da un altro match insidioso contro la Luiss Roma. Con la palla a due fissata per sabato 9 marzo alle ore 18:30 al PalaBanca, i ragazzi di coach Salieri proveranno a conquistare due punti pesanti nella corsa alla lotta playoff partendo dal giusto atteggiamento di Trapani.

Le parole del direttore sportivo Alessandro Pagani

Il focus su Roma

Alla prima storica stagione in Serie A2 la Luiss Roma è una realtà unica nel panorama cestistico italiano, in grado di fornire ai propri atleti un percorso di studio di altissimo livello a pari passo con le attività sul campo nella seconda categoria nazionale. Il comandante della squadra capitolina è Andrea Paccariè, dall’estate 2014 stabilmente sulla panchina della Luiss, che può contare su un quintetto di talento composto da Marco Pasqualin, in biancoblu dalla stagione 2019/2020, la guardia statunitense Ty Sabin, Mvp straniero del campionato due stagioni fa con San Severo, l’italo-montenegrino Matija Jovovic e il veterano ex Fortitudo Bologna e Scafati Valerio Cucci.

Completa lo starting five il lettone Anrijs Miska, pivot con un trascorso nel settore giovanile del Real Madrid. Dalla panchina escono il folletto campano Domenico D’Argenzio, il tiratore Matteo Fallucca e il prodotto della Stella Azzurra Roma Riccardo Salvioni, mentre chiudono il roster Riccardo Murri, Francesco Villa e Beniamino Basso.

La partita di sabato sarà anche un’occasione per celebrare la Festa della Donna: a tutte loro sarà infatti riservato un ingresso a soli 5 euro insieme a un aperitivo omaggio all’intervallo offerto da Illica Vini, solo ed esclusivamente acquistando un tagliando alla biglietteria del PalaBanca.

Come seguire Assigeco Piacenza-Roma

I biglietti per la partita sono acquistabili sia sul sito che presso la biglietteria del PalaBanca, che sarà aperta sabato mattina dalle 10:30 alle 12:00 e dalle ore 17:00 fino all’inizio della partita. Per i tifosi ospiti è consigliata la Tribuna Bovo, al prezzo di 10 euro. Flash in diretta su Radio Sound Piacenza (94.6 – 95.0; radiosound95.it) all’interno della trasmissione STADIO SOUND.