Serie A2 – Nulla da fare per l’Assigeco Piacenza: vince Trieste 86-69

L’Assigeco Piacenza di coach Salieri perde 86-69 contro Trieste nella 18° giornata di Serie A2 girone Rosso: gli alabardati hanno così vinto 10 delle ultime 11 partite , mentre i piacentini incappano nella seconda sconfitta consecutiva dopo quella contro Forlì.

Ampia la differenza tra le due squadre, nonostante un buon avvio di Piacenza i padroni di casa guidati dall’esperienza di Filloy e dalle giocate di Reyes si creano un buon cuscinetto di vantaggio. L’Assigeco rimane aggrappata alla partita in una serata dove il tiro da tre non funziona (8 su 30) trovando anche la momentanea parità. Ad inizio terzo quarto arriva però l’accelerazione decisiva degli alabardati con Candussi e Ruzzier a colpire il canestro piacentino. Trieste manda complessivamente ben 5 giocatori in doppia cifra con 20 assist di squadra, per l’Assigeco sono 15 i punti di Veronesi mentre 12 di Sabatini con anche 7 rimbalzi e 7 assist.

Primo Quarto 24-18

Assigeco priva di Bonacini, out per un problema accusato in settimana. Piacenza parte bene con un buon parziale. Primi punti di Sabatini Trieste entra in partita e con Filloy in uscita dalla panchina (tre triple realizzate e 9 punti per lui) chiude avanti 24-18.

Secondo Quarto 45-35

Bel floater di Sabatini: Assigeco a meno 4. Filone chiude il contropiede! Trieste va a segno con Candussi. Tripla di Serpilli e parità a quota 32. Reyes riporta avanti i padroni di casa, ma Piacenza rimane a contatto. Di nuovo Reyes in lunetta, Piacenza ancora non è andata a tirare dalla linea della carità. Trieste infila un parziale, ci prova Sabatini in appoggio a ricucire: 42-35. Brutto 0 su 2 da oltre l’arco di Veronesi, Trieste va a riposo avanti sull’Assigeco Piacenza 45 a 35.

Terzo Quarto 65-51

Piacenza ancora male da oltre l’arco: complessivamente 2 su 15 da tre contro il 9 su 23 di Trieste. Schiacciata imperiosa di Deangeli che subisce anche il fallo di Miller, sbaglia il tiro supplementare si rimane 47-35. Ancora il capitano dei triestini, facile in appoggio. Assist di Brooks e tripla di Candussi, Assigeco in apnea in questo avvio di quarto. Reyes segna subendo fallo: lui il libero lo segna, 55 a 37. Dentro Veronesi e Skeens, escono Gallo e D’Almeida. Continuano gli errori da oltre l’arco di Piacenza. Palla persa di Filloy. Si sblocca finalmente Veronesi dall’angolo. Timeout chiamato da Salieri: Assigeco sotto 62-44. Gallo rimane a terra dopo un contatto, il giocatore si rialza e torna in panchina accompagnato dai compagni. Finisce il terzo quarto con i padroni di casa avanti 65-51.

Quarto Quarto 86-69

Tripla di Ruzzier, che sale a 7 punti. 20 punti di distacco tra le due squadre: 71 a 51 per Trieste. Fallo subito da Brooks, in lunetta sbaglia il libero, Miller invece segna con l’eurostep subendo il fallo: chiuso il gioco da 3 punti. Palla persa di Veronesi, la quarta della sua serata. Grande azione conclusa dall’appoggio di Reyes, 78-59. Nulla da fare per Piacenza: Trieste rimane in controllo e vince 86-69.