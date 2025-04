Serie A2 – Un inizio sottotono condanna l’Assigeco: i Lupi tornano a mani vuote da Torino

Niente da fare per l’Assigeco Piacenza nella trasferta del Pala “Gianni Asti” contro una Reale Mutua Torino che continua il suo grande momento di forma. Piacenza si presenta al match con le rotazioni ulteriormente accorciate dagli acciacchi di Bartoli e D’Almeida, e il primo tempo vede i Lupi in gran difficoltà anche grazie alle surreali percentuali dal campo dei padroni di casa (11 bersagli nei primi 13 tentativi dall’arco). La reazione dei biancorossoblu nel terzo quarto rimette momentaneamente in piedi un match che sembrava già concluso, ma nell’ultima frazione di gioco sono ancora i gialloblu a fare la voce grossa. A una sola settimana dalla conclusione del campionato l’Assigeco tenterà di salutare i tifosi con una nota positiva, affrontando Rieti domenica prossima nell’ultimo scontro stagionale al PalaBanca.

Le parole di coach Manzo

“La nostra partita è iniziata nel secondo quarto, da lì abbiamo iniziato a giocare con la nostra aggressività e seguendo il piano partita. Nel secondo tempo ho visto la squadra che riconosco e con la quale ho lottato fino alla fine, è stata una settimana molto difficile per noi dal punto di vista mentale, ma penso che abbiamo fatto del nostro meglio. Purtroppo abbiamo pagato un brutto inizio, però devo fare i complimenti a Torino per il grande momento di forma che sta vivendo”.

Reale Mutua Torino – UCC Assigeco Piacenza 93-83

(33-14; 25-25; 14-28; 21-16)

UCC Assigeco Piacenza: Derrick Marks 21 (4/12, 4/6), Michele Serpilli 9 (3/5, 1/7), Michael Gilmore 17 (7/10, 0/2), Federico Bonacini 14 (4/9, 0/1), Ursulo D’Almeida 2 (0/3, 0/0), Nemanja Gajic 0 (0/1, 0/2), Lorenzo Querci 8 (1/2, 2/3), Omer Suljanovic 12 (3/7, 0/3), Gianmarco Fiorillo NE, Niccolò Filoni NE, Saverio Bartoli NE. Allenatore: Humberto Alejandro Manzo (assistente: Luca Ogliari)

Reale Mutua Torino: Matteo Schina 11 (1/3, 2/2), Kevion Taylor 22 (2/3, 5/10), Giovanni Severini 15 (1/2, 3/6), Ife Ajayi 15 (4/9, 1/4), Maximilian Ladurner 0 (0/0, 0/0), Fadilou Seck 6 (2/3, 0/0), Antonio Gallo 12 (3/7, 1/1), Matteo Montano 9 (1/2, 2/5), Kesmor Osatwna 3 (1/1, 0/0), Giorgio Garuzzo NE, Federico Avino NE. Allenatore: Paolo Moretti (assistenti: Alessandro Iacozza, Federico Tosarelli)