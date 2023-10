Serie A2 – Una super prestazione di squadra lancia l’Assigeco: espugnata Cento

Grandissima prestazione di squadra dell’UCC Assigeco Piacenza, che esce vincitrice dal turno infrasettimanale sul campo della Sella Cento grazie a un terzo quarto da manuale difensivo. I ragazzi di coach Salieri conducono per quaranta minuti giocando ad alto ordine e intensità, trovando il contributo da ciascun componente di un roster che vede in Malcolm Miller il miglior realizzatore della partita a quota 19 punti, seguito da Veronesi (15 punti), Skeens (11 punti) e Querci (10 punti), e che costringe i padroni di casa a 17 palle perse e a soffrire a rimbalzo offensivo. Tra quattro giorni però si scende di nuovo in campo per un match importante, con i biancorossoblu che ospiteranno al PalaBanca la UEB Gesteco Cividale.

Sella Cento – UCC Assigeco Piacenza 74-86

(20-29; 26-21; 10-27; 18-9)

Sella Cento: Palumbo 6, Mussini 18, Toscano, Archie, Benvenuti 14, Sabin 13, Kuuba 6, Moreno 6, Bruttini 8. Ne: Tommaso Bucciol, Pietro Magni. Allenatore: Mecacci

UCC Assigeco Piacenza: Sabatini 5, Querci 10, Veronesi 15, Miller 19, Skeens 9, Gallo 7, Filoni 7, Serpilli, Bonacini 8, D’Almeida 4. Allenatore: Salieri

Le parole di Salieri

“Abbiamo fatto una partita importante: siamo venuti determinati perché volevamo dare continuità a quello che era stato fatto bene a Udine dove però abbiamo avuto dei momenti di ingenuità. Oggi abbiamo fatto bene a rimbalzo, ho avuto una prestazione importante da tutti i ragazzi, dove ognuno ha dato il suo contributo, conducendo la partita anche nel momento di blackout dovuto a un momento di non difesa. Il terzo quarto è stato sontuoso, di grande energia e organizzazione. Adesso si volta pagina perché domenica ci aspetta un’altra partita importantissima contro Cividale”.