Serie B – Alessandro Voltolini entra nello sciame dei Fiorenzuola Bees, ufficiale l’ingaggio

Fiorenzuola Bees è contenta di poter annunciare di aver acquisito le prestazioni sportive di Alessandro Voltolini per la stagione 2023/2024 di Serie B Nazionale – Lega Nazionale Pallacanestro.

Play-guardia classe 2001, Voltolini va ad implementare il reparto esterni dei Fiorenzuola Bees dopo aver chiuso una stagione importante in quel della Raggisolaris Faenza con 8,9 punti di media in 28 partite di stagione regolare.

Nato a Trento, Voltolini è alto 190 cm ma è un giocatore di grande impatto fisico; cresciuto nell’Aquila Basket Trento (con cui vince la Next Gen Cup nel 2019), nel 2020/2021 cresce in Serie A2 con la maglia di UCC Assigeco Piacenza prima di passare nella stagione seguente in Serie B alla Sangiorgese, dove si distingue come il miglior realizzatore stagionale con 13,2 punti di media, 55% da 2 punti e 39% da 3 punti.

Ecco le prime parole di Alessandro Voltolini

”Voglio portare con me a Fiorenzuola la mia energia in campo e anche spensieratezza dettata dalla mia giovane età. Mi piace molto correre il campo, posso aiutare ad allungare la squadra con contropiedi, corse e difesa, ma allo stesso tempo con penetrazioni per entrare a canestro.

Sto migliorando nel tiro da 3 punti, credo che lo staff dei Bees possa aiutarmi a continuare ad avere fiducia in questo fondamentale. Conoscevo già i Fiorenzuola Bees avendoci giocato anche l’anno scorso in campionato; mi è sempre sembrata una società seria con obiettivi importanti, per cui sono contentissimo di essere qui.

Da questo campionato voglio pormi un obiettivo alto come quello del raggiungimento dei playoff, anche se so che sarà difficile e che dovremo sudarci ogni partita.

