Serie B – Altro colpo per la Bakery Piacenza, da Mantova arriva Martino Criconia

Nuovo colpo per la Bakery Piacenza, che annuncia l’acquisto di Martino Criconia per la nuova stagione di Serie B Nazionale 2023/24.

Nato a Mestre (VE) il 03/04/1998, guardia di 196 cm per 83 kg. Trascorre le stagioni di Under 13 e Under 14 nella società di Salzano trasferendosi poi nel settore giovanile della Reyer Venezia con la quale raggiunge anche la convocazione nella squadra di LBA. Nella stagione 2015/16 vince le Finali Nazionali Under 18 con la sua Reyer a Pordenone, venendo inserito nel miglior quintetto del torneo. Nel campionato 2016/17 si divide tra Reyer e il BK03 Salzano di serie D, approda tra i “grandi” nella stagione 2017/18 con la formazione di Giulianova guadagnandosi sempre di più un ruolo fondamentale nella terza categoria nazionale.

La stagione successiva approda nella formazione di Chiusi, con la quale trascorre tre campionati centrando la promozione in serie A2 nella stagione 2020/21. Il campionato 2022/23 l’ha trascorso a Mantova, confermandosi un componente fondamentale per la salvezza nella seconda categoria nazionale.

Caterina Zanardi, presidentessa della Bakery Piacenza

Sono orgogliosa che un giocatore come Criconia, che ha giocato in categoria superiore, abbia scelto di sposare il nostro progetto. Lo aspettiamo con l’energia che ci contraddistingue, attendiamo grandi cose da chi diventa parte della famiglia Bakery Piacenza.

Le parole di Martino Criconia

Sono davvero felice dell’opportunità che mi è stata data da coach Conti e dalla Presidente e dalla Società, è un’occasione importante per dimostrare quello che so fare con un ruolo da protagonista. Sento che ci sono tutti i presupposti per fare una stagione di alto livello sia individualmente sia di squadra. Non vedo l’ora di cominciare una nuova avventura con questi nuovi colori!

RADIO SOUND, LA RADIO DELLO SPORT