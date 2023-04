Serie B – Contro Ozzano i Fiorenzuola Bees cercano il bis di vittorie in casa

I Fiorenzuola Bees ospitano New Flying Balls Ozzano per la 29° Giornata del Campionato Serie B Girone C Old Wild West in una sfida importante per il piazzamento di entrambe le squadre in logica playoff per la permanenza in Serie B Eccellenza della prossima stagione.

Nello scorso weekend il pubblico di Fiorenzuola, tornato a farsi sentire prepotente al PalArquato, ha potuto ammirare una delle migliori prove stagionali dei Bees, che sono riusciti ad infliggere una sconfitta non prevista alla terza forza del campionato Janus Fabriano.

Alle ore 18.00 di domenica 30 aprile 2023 verrà alzata la palla a due della penultima sfida stagionale per la squadra gialloblu, chiamata ad una prova altrettanto importante per poter sperare in un piazzamento quanto migliore possibile in vista della post season, quando lo spareggio a cui i Bees saranno matematicamente chiamati a dover disputare dirà il verdetto sulla permanenza oppure meno della squadra del Presidente Alberti nella prossima Serie B Eccellenza.

Fiorenzuola nell’ultimo turno ha ritrovato una verve importante in cabina di regia, con le prove sontuose di Caverni e Giacchè che hanno fatto il paio ad un buon impatto di Magrini e Preti e ad una super prestazione di un Federico Ricci da 23 punti, 7 rimbalzi, 4 assist e 28 di valutazione.

Nell’81-72 inferto alla squadra marchigiana, coach Lottici ha voluto premiare con minuti importanti i giovani Bettiolo e Biorac, che hanno risposto presente e hanno sopperito ai forfait annunciati di Pederzini e Giorgi a cui si è aggiunto quello di Casagrande, che non ha voluto rischiare per un problema alla caviglia patito alla vigilia della trasferta di Jesi ed ha assistito per la seconda volta alla gara senza poter contribuire alla sfida.

Il punto su Ozzano

Dal canto proprio, New Flying Balls Ozzano del grande ex di giornata Dimitri Klyuchnyk arriva al PalArquato dopo una stagione giocata in modo sontuoso. Al 5° posto attualmente in graduatoria con 30 punti totalizzati, i ragazzi di coach Loperfido arrivano alla gara con Fiorenzuola con l’amaro in bocca per la sconfitta di misura patita contro Bakery Piacenza ma con un morale alle stelle dovuto ad un record di 5-2 nelle ultime 7 partite giocate.

E’ proprio il centro Dimitri Klyuchnyk il miglior realizzatore stagionale di Ozzano, con i suoi 15,6 punti e 6,7 rimbalzi di media a partita; a lui seguono frecce importanti per la faretra bolognese, tra cui spiccano le medie in stagione del playmaker classe 2000 Barattini (13,2 punti di media a partita) e Folli (10,6 punti di media per l’ala ex Andrea Costa Imola)

Coach Simone Lottici ha parlato in questo modo

‘Credo che il primo tempo della scorsa partita contro Fabriano sia stato molto buono da parte nostra, con grande ritmo, determinazione e buone giocate tecniche; nel terzo quarto siamo un pò calati, ma siamo stati molto bravi nonostante le sconfitte da cui venivamo

Tutti i ragazzi, anche quelli giovani, ci stanno dando una grossa mano, con i ragazzi più esperti che stanno aiutandoli a crescere.

La nostra mentalità e voglia di aiutarsi mi è piaciuta molto nell’ultima partita, con un grande passo in avanti rispetto alle ultime uscite.