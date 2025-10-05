Serie B – Elachem Vigevano allunga nel secondo quarto e diventa imprendibile: Bakery Ko 88-79

Bakery Piacenza cade in casa nella terza giornata di Serie B Nazionale: al PalaBakery, passa Elachem Vigevano 88-79. Ai biancorossi non bastano i 24 punti di Dore e i 21 di Ricci, trascinatori che hanno provato a tenere in piedi la squadra. Dopo un avvio positivo, il secondo quarto segna la gara con l’allungo pavese fino al +22 dell’intervallo. A Piacenza non basta la reazione finale per rientrare davvero in partita.

La cronaca della gara

L’ottimo avvio Bakery è soprattutto a firma Dore, con 6 punti pesanti nei primissimi minuti. La rimonta di Vigevano (13-6 dopo 4’) è tamponata da un timeout di coach Salvemini, che si affida a Giannone in uscita dalla panchina per restare a contatto con gli ospiti. Kancleris porta i pavesi avanti anche oltre la doppia cifra, ma Piacenza accorcia con la tripla di Ricci allo scadere del periodo per il 21-30.

Il ruggito Bakery si sente forte e chiaro a inizio secondo quarto: Ricci e Abba riaprono con forza fino al -5. Vigevano però viaggia forte e si riporta prima sulla doppia cifra di vantaggio (35-25), poi, guidata dalle triple di Zacchigna e da un attacco molto efficiente, allarga il distacco oltre i 20 punti. All’intervallo, la squadra di coach Salieri guida infatti 56-32.

I padroni di casa non si arrendono e cercano di restare a contatto a inizio terzo quarto, guidati soprattutto da Dore e Ricci fino al 59-42, ovvero al -17. Kancleris e Mazzantini, su tutti, riportano Vigevano ad un larghissimo vantaggio, che si concretizza nel 52-74 di fine periodo.

Piacenza regge in difesa e torna a far male nel quarto quarto, accorciando fino a -12 a cinque minuti dalla fine con i punti di Dore, Giannone e Ricci. La tripla di Bocconcelli porta il distacco sotto la doppia cifra (-8 sull’83-75), ma ormai è troppo tardi perché Vigevano gestisce i secondi finali e porta a casa la vittoria.

Prossimo impegno per Bakery Piacenza domenica 12 ottobre con la trasferta in casa di Siaz Basket Piazza Armerina.

Le parole di coach Giorgio Salvemini dopo Bakery Piacenza-Elachem Vigevano

“Da metà primo quarto fino all’intervallo non abbiamo giocato la partita che questo livello richiedeva e siamo andati sotto di 24 punti, con un divario a rimbalzo notevole e tirando molto meno degli avversari. Nella seconda parte di gara abbiamo ripreso a giocare, avvicinandoci anche nel punteggio. In questo momento, abbiamo il limite di soffrire troppo i parziali prolungati degli avversari, mentre nella pallacanestro bisogna invece reagire sempre. Questo è l’aspetto sul quale dobbiamo ragionare di più dopo questa sconfitta e su cui possiamo migliorare ogni giorno, allenandoci e conoscendoci sempre di più”.

Bakery Piacenza-Elachem Vigevano 79-88

(21-30, 32-56, 52-74)

Bakery Piacenza: Dore 24, Morvillo 0, Bocconcelli 5, Ricci 21, Abba 3, Giannone 18, Korlatovic 6, Borriello 2, Banella 0, Callegari N.e, Beccari N.e, Lombardi N.e.

Elachem Vigevano: Fiusco 0, Kancleris 16, Gajic 12, Corgnati 20, Fantoma 8, Diouf 2, Cucchiaro 2, Zacchigna 11, Boglio 8, Mazzantini 9, Verazzo N.e, Lucchini N.e.

Iscriviti per rimanere aggiornato! Compilando i campi seguenti potrai ricevere le notizie direttamente sulla tua mail. Per garantire che tu riceva solo le informazioni più rilevanti, ti chiediamo gentilmente di mantenere aggiornati i tuoi dati. Nome Cognome Email Numero WhatsApp Professione Che lavoro fai? Non specificato Dipendente Disoccupato Imprenditore Libero professionista Pensionato Studente Fascia di età Seleziona la tua fascia di età Non specificato 0-15 16-25 26-35 36-45 46-55 56-65 65+ Interesse principale Riceverai notizie più utili Tutto Cronaca Piacenza calcio Sport Politica Attualità Eventi Economia Musica Procedendo accetti la privacy policy