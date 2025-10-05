Serie B – Elachem Vigevano allunga nel secondo quarto e diventa imprendibile: Bakery Ko 88-79

Bakery Piacenza cade in casa nella terza giornata di Serie B Nazionale: al PalaBakery, passa Elachem Vigevano 88-79. Ai biancorossi non bastano i 24 punti di Dore e i 21 di Ricci, trascinatori che hanno provato a tenere in piedi la squadra. Dopo un avvio positivo, il secondo quarto segna la gara con l’allungo pavese fino al +22 dell’intervallo. A Piacenza non basta la reazione finale per rientrare davvero in partita.
La cronaca della gara
L’ottimo avvio Bakery è soprattutto a firma Dore, con 6 punti pesanti nei primissimi minuti. La rimonta di Vigevano (13-6 dopo 4’) è tamponata da un timeout di coach Salvemini, che si affida a Giannone in uscita dalla panchina per restare a contatto con gli ospiti. Kancleris porta i pavesi avanti anche oltre la doppia cifra, ma Piacenza accorcia con la tripla di Ricci allo scadere del periodo per il 21-30.
Il ruggito Bakery si sente forte e chiaro a inizio secondo quarto: Ricci e Abba riaprono con forza fino al -5. Vigevano però viaggia forte e si riporta prima sulla doppia cifra di vantaggio (35-25), poi, guidata dalle triple di Zacchigna e da un attacco molto efficiente, allarga il distacco oltre i 20 punti. All’intervallo, la squadra di coach Salieri guida infatti 56-32.
I padroni di casa non si arrendono e cercano di restare a contatto a inizio terzo quarto, guidati soprattutto da Dore e Ricci fino al 59-42, ovvero al -17. Kancleris e Mazzantini, su tutti, riportano Vigevano ad un larghissimo vantaggio, che si concretizza nel 52-74 di fine periodo.
Piacenza regge in difesa e torna a far male nel quarto quarto, accorciando fino a -12 a cinque minuti dalla fine con i punti di Dore, Giannone e Ricci. La tripla di Bocconcelli porta il distacco sotto la doppia cifra (-8 sull’83-75), ma ormai è troppo tardi perché Vigevano gestisce i secondi finali e porta a casa la vittoria.
Prossimo impegno per Bakery Piacenza domenica 12 ottobre con la trasferta in casa di Siaz Basket Piazza Armerina.
Le parole di coach Giorgio Salvemini dopo Bakery Piacenza-Elachem Vigevano
“Da metà primo quarto fino all’intervallo non abbiamo giocato la partita che questo livello richiedeva e siamo andati sotto di 24 punti, con un divario a rimbalzo notevole e tirando molto meno degli avversari. Nella seconda parte di gara abbiamo ripreso a giocare, avvicinandoci anche nel punteggio. In questo momento, abbiamo il limite di soffrire troppo i parziali prolungati degli avversari, mentre nella pallacanestro bisogna invece reagire sempre. Questo è l’aspetto sul quale dobbiamo ragionare di più dopo questa sconfitta e su cui possiamo migliorare ogni giorno, allenandoci e conoscendoci sempre di più”.
Bakery Piacenza-Elachem Vigevano 79-88
(21-30, 32-56, 52-74)
Bakery Piacenza: Dore 24, Morvillo 0, Bocconcelli 5, Ricci 21, Abba 3, Giannone 18, Korlatovic 6, Borriello 2, Banella 0, Callegari N.e, Beccari N.e, Lombardi N.e.
Elachem Vigevano: Fiusco 0, Kancleris 16, Gajic 12, Corgnati 20, Fantoma 8, Diouf 2, Cucchiaro 2, Zacchigna 11, Boglio 8, Mazzantini 9, Verazzo N.e, Lucchini N.e.