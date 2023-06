Serie B – Feralpisalò senza stadio: i gardesani si spostano al Garilli

La Feralpisalò e i suoi tifosi saranno costretti a viaggiare nella prossima stagione per le partite casalinghe. La società neopromossa in Serie B ha infatti scelto il Garilli di Piacenza per ospitare le prime gare della stagione in attesa che i lavori al Turina – per portare la capienza ad almeno 3500 posti, migliorare l’impianto di illuminazione e realizzare la sala VAR – vengano approvato e successivamente finiti con un esborso che si aggira attorno ai 2 milioni di euro e tempi incerti.

Lo riferisce il Quotidiano Sportivo. Al momento l’accordo economico con il presidente del Brescia Massimo Cellino per l’utilizzo del Rigamonti è ancora lontano e nei vari incontri avuti non c’è stato alcun avvicinamento fra le parti.

