Serie B – Jacopo Soviero veste la maglia della Bakery Piacenza: “Voglio togliermi grandi soddisfazioni”

Ventidue anni ancora da compiere ma già due stagioni in Serie A2, prima a Biella e quindi all’Assigeco. Jacopo Soviero entra a far parte del roster della Bakery Piacenza per la prossima annata. Play di 190 centimetri per 85 chili ha scelto di proseguire la carriera a Piacenza trasferendosi dalla A2 alla Serie B, dove dal prossimo agosto si presenterà alla corte di coach Augusto Conti.

Le parole del giocatore

“Sono particolarmente contento di entrare a far parte di questa società. Ho parlato con il tecnico e sono molto motivato, ringrazio per la fiducia che mi è stata data. Non vedo l’ora di iniziare a lavorare con tutti i miei compagni per toglierci tante soddisfazioni”

Il pensiero di coach Conti